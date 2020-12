Milan-Celtic diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milan-Celtic si gioca questa sera giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 18.55. Si tratta della quinta sfida del girone di Europa League che può dare la qualificazione ai rossoneri anche seguendo l'esito dell'altra gara del raggruppamento.Milan-Celtic, le probabili formazionicaption id="attachment 1040923" align="alignnone" width="542" Milan(Getty Images)/captionMigliore formazione possibile per il Milan del ritrovato Pioli, guarito dal coronavirus. Donnarumma in porta, Dalot, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandes in difesa. Kessié e Krunic in mediana. Castillejo, Calhanoglu, Hauge a supporto dell'unica punta che dovrebbe essere Rebic. Il Celtic fa affidamento su Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; Brown, McGregor; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard.Milan ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020)si gioca questa sera giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 18.55. Si tratta della quinta sfida del girone di Europa League che può dare la qualificazione ai rossoneri anche seguendo l'esito dell'altra gara del raggruppamento., le probabili formazionicaption id="attachment 1040923" align="alignnone" width="542"(Getty Images)/captionMigliore formazione possibile per ildel ritrovato Pioli, guarito dal coronavirus. Donnarumma in porta, Dalot, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandes in difesa. Kessié e Krunic in mediana. Castillejo, Calhanoglu, Hauge a supporto dell'unica punta che dovrebbe essere Rebic. Ilfa affidamento su Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; Brown, McGregor; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard....

