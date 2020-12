Mes, Sileri: Garanzie che non sarà usato per la pandemia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nessun rischio per la tenuta del Governo. Parola del ministro della Giustizia e capo delegazione del M5S nell'esecutivo di Conte, Alfonso Buonafede, che a Radio 24 commenta la decisione dei 16 ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nessun rischio per la tenuta del Governo. Parola del ministro della Giustizia e capo delegazione del M5S nell'esecutivo di Conte, Alfonso Buonafede, che a Radio 24 commenta la decisione dei 16 ...

TV7Benevento : Mes: Stefano a Sileri, 'non lo useremo? impossibile dare garanzia'... - rivellandrea : RT @VeroDeRomanis: Vice Min Salute #Sileri “urgente fare investimenti in sanità ma non con #Mes che si può usare solo per emergenza” Appunt… - antoniodb69 : RT @VeroDeRomanis: Vice Min Salute #Sileri “urgente fare investimenti in sanità ma non con #Mes che si può usare solo per emergenza” Appunt… - mariandres2014 : RT @VeroDeRomanis: Vice Min Salute #Sileri “urgente fare investimenti in sanità ma non con #Mes che si può usare solo per emergenza” Appunt… - stefaniatalpo : RT @VeroDeRomanis: Vice Min Salute #Sileri “urgente fare investimenti in sanità ma non con #Mes che si può usare solo per emergenza” Appunt… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Sileri Scontro sul Mes, Sileri: “Il M5s vuole la garanzia che non prenderemo mai il prestito per la Sanità" la Repubblica Mes: Stefano a Sileri, 'non lo useremo? impossibile dare garanzia'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il vice ministro Sileri nella sua intervista di oggi a Repubblica afferma che 'Il M5s vuole la garanzia che non prenderemo mai il prestito per la Sanità'. Ora, va bene ...

Ue: Sileri, nessun veto a riforma salva Stati ma non utilizzeremo il Mes pandemico

"Nessun veto alla riforma del Fondo Salva Stati, ma con la garanzia che non attingeremo ai soldi del Mes anti Covid". È la condizione ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il vice ministro Sileri nella sua intervista di oggi a Repubblica afferma che 'Il M5s vuole la garanzia che non prenderemo mai il prestito per la Sanità'. Ora, va bene ..."Nessun veto alla riforma del Fondo Salva Stati, ma con la garanzia che non attingeremo ai soldi del Mes anti Covid". È la condizione ...