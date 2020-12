«Mediterranea non ha commesso alcune reato» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gioco, partita, incontro. Il primo procedimento penale contro Mediterranea si è concluso ieri. La Giudice per le indagini preliminari di Agrigento Alessandra Vella ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dai pm siciliani il 28 gennaio 2020. Il comandante Pietro Marrone e il capomissione Luca Casarini non andranno a processo per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e disobbedienza all’ordine di una nave da guerra. I fatti risalgono al 19 marzo 2019: Mediterranea aveva salvato 50 naufraghi e stava rientrando … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gioco, partita, incontro. Il primo procedimento penale controsi è concluso ieri. La Giudice per le indagini preliminari di Agrigento Alessandra Vella ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dai pm siciliani il 28 gennaio 2020. Il comandante Pietro Marrone e il capomissione Luca Casarini non andranno a processo per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e disobbedienza all’ordine di una nave da guerra. I fatti risalgono al 19 marzo 2019:aveva salvato 50 naufraghi e stava rientrando … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Mediterranea non La dieta mediterranea non è solo alimentazione ma cultura Teatro Naturale La Dieta Mediterranea allunga la vita di 9 anni

Grazie alla Dieta Mediterranea è possibile vivere più a lungo, fino a 9 anni di più secondo i risultati di uno studio italiano.

Dieta mediterranea “verde”: i benefici e come seguirla

La dieta mediterranea verde è un tipo di dieta che prende in considerazione l'idea di aumentare il consumo di vegetali e di verdure. Quali sono i benefici?

