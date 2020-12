Maldini: «Non c’è fretta per i rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Celtic. Le sue parole Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Celtic. Queste le sue parole. rinnovi Donnarumma E IBRA – «Non ci sono novità ma ci sono appuntamenti che saranno fissati. Non c’è fretta, nessun discorso sui rinnovi si è mai interrotto. Cerchiamo il momento giusto per chiudere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Paolo, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Celtic. Le sue parole Paolo, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Celtic. Queste le sue parole.E IBRA – «Non ci sono novità ma ci sono appuntamenti che saranno fissati. Non c’è, nessun discorso suisi è mai interrotto. Cerchiamo il momento giusto per chiudere». Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Maldini a Dazn: “Sono legato ad un #Milan vincente, la mia figura è legata a qualcosa che non sia solo rivolto a m… - AntoVitiello : #Maldini su #Saelemaekers: 'E' stato frutto del nostro scouting, non conoscevo Alexis. Cercavamo un terzino destro… - AntoVitiello : #Maldini su #Ibrahimovic: 'Era già un'idea del gennaio precedente con Leo, avevamo parlato con lui e con Mino. Ero… - epinal_d : RT @AntoVitiello: #Maldini sui rinnovi in casa #Milan: 'Nessuna novità. Verranno fissati degli appuntamenti, ma non c'è fretta. I contatti… - Bagarotzo : RT @AntoVitiello: #Maldini sui rinnovi in casa #Milan: 'Nessuna novità. Verranno fissati degli appuntamenti, ma non c'è fretta. I contatti… -