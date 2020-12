LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket in DIRETTA: una vittoria per continuare a scalare la classifica (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Panathinaikos, match valido per la dodicesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Al “Mediolanum Forum” di Assago l’Olimpia Milano andrà a caccia del quarto successo consecutivo in Europa dopo le vittorie contro Zalgiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv e Alba Berlino. La squadra allenata da Ettore Messina è attualmente sesta in classifica con il record di 6-3 (e con due partite da recuperare) e punta a battere i greci per scalare ulteriormente la graduatoria. La situazione è sicuramente meno florida per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per la dodicesima giornata dell’2020-2021 di. Al “Mediolanum Forum” di Assago l’andrà a caccia del quarto successo consecutivo in Europa dopo le vittorie contro Zalgiris Kaunas, Maccabi Tel Aviv e Alba Berlino. La squadra allenata da Ettore Messina è attualmente sesta incon il record di 6-3 (e con due partite da recuperare) e punta a battere i greci perulteriormente la graduatoria. La situazione è sicuramente meno florida per il ...

ftg_soccer : GOAL! Olimpia in N/C America Concacaf League Olimpia 1-0 Motagua More live scores: - maxcavallini : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi travolgono i tedeschi al Mediolanum Forum, con una grande prova difensiva e tanti protagonisti in attacco… - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: I biancorossi travolgono i tedeschi al Mediolanum Forum, con una grande prova difensiva e tanti protagonisti in attacco… - OlimpiaMiNews : I biancorossi travolgono i tedeschi al Mediolanum Forum, con una grande prova difensiva e tanti protagonisti in att… - OlimpiaMiNews : Siamo LIVE dal Medionalum Forum -