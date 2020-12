La Scala si racconta in un anomalo 7 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un bene voluttuario, un accessorio che quando l’essenziale è minacciato non può che scomparire. Così si sono sentiti considerati dal marzo scorso tanti musicisti, cantanti, danzatori, macchinisti, amministrativi, truccatori, danzatori, costumisti, datori luce e molti altri professionisti che compongono il variegato mondo della scena classica in Italia. Sulle fondazioni lirico-sinfoniche e le orchestre ma anche su festival, piccole rassegne e attività concertistiche locali, sbarrate a marzo e poi tornate in parte in attività in estate, si è abbattuta un’altra doccia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un bene voluttuario, un accessorio che quando l’essenziale è minacciato non può che scomparire. Così si sono sentiti considerati dal marzo scorso tanti musicisti, cantanti, danzatori, macchinisti, amministrativi, truccatori, danzatori, costumisti, datori luce e molti altri professionisti che compongono il variegato mondo della scena classica in Italia. Sulle fondazioni lirico-sinfoniche e le orchestre ma anche su festival, piccole rassegne e attività concertistiche locali, sbarrate a marzo e poi tornate in parte in attività in estate, si è abbattuta un’altra doccia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Chef_Artista : RT @_Pryma_: ????? Oggi #PrymaEducational vi racconta l'origine della #calcolatrice! Il primo prototipo di calcolatrice, chiamato Orologio C… - ADM_assdemxmi : RT @teatroallascala: “…l’arte e la cultura non si fermano”. @RobertoBolle ci racconta cosa significa per lui il 7 dicembre/ “…art and cultu… - _Pryma_ : ????? Oggi #PrymaEducational vi racconta l'origine della #calcolatrice! Il primo prototipo di calcolatrice, chiamato… - JaneTim8 : RT @teatroallascala: “…l’arte e la cultura non si fermano”. @RobertoBolle ci racconta cosa significa per lui il 7 dicembre/ “…art and cultu… - 34Eule : RT @teatroallascala: “…l’arte e la cultura non si fermano”. @RobertoBolle ci racconta cosa significa per lui il 7 dicembre/ “…art and cultu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scala racconta "Spedale senza frontiere", al Santa Maria della Scala si racconta la vita dei volontari di MSF Siena News Scala, il programma dettagliato del concerto del 7 dicembre al posto della Prima

Il Teatro alla Scala ha reso noto il programma dettagliato delle arie d'opera e brani di danza che verranno eseguite la sera del 7 dicembre nello spettacolo "A riveder le stelle", ...

Stasera la 106^ Marcia per i Nuovi Desaparecidos, per dare volto e voce agli scomparsi nel Mediterraneo

La Marcia per i Nuovi Desaparecidos "Il tutto è nato a marzo del 2015, grazie a un Forum Sociale che si è tenuto a Tunisi, per la prima volta hanno preso parola i parenti dei morti o dispersi nel Medi ...

Il Teatro alla Scala ha reso noto il programma dettagliato delle arie d'opera e brani di danza che verranno eseguite la sera del 7 dicembre nello spettacolo "A riveder le stelle", ...La Marcia per i Nuovi Desaparecidos "Il tutto è nato a marzo del 2015, grazie a un Forum Sociale che si è tenuto a Tunisi, per la prima volta hanno preso parola i parenti dei morti o dispersi nel Medi ...