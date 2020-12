Idee regalo Natale 2020, 50 libri perfetti da mettere sotto l'albero (Di giovedì 3 dicembre 2020) I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale Se è vero che i libri curano, allora questo Natale ne abbiamo particolarmente bisogno. Per chi ha nostalgia delle feste in famiglia, ci sono romanzi, saghe familiari, come quelle raccontate da Simonetta Agnello Hornby, o storie di vita come quella di Isabel Allende, Lisa Ginzburg o Clara Sanchez (per chi vorrebbe cambiare vita).Per chi ha bisogno di trovare il suo posto nel mondo ci sono il nuovo libro di Roberto Saviano oppure l’autobiografia di Barack Obama. Sull’America, interessante e scorrevole il libro di Francesco Panella.Per chi deve guarire dal mal d’amore ci ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale Se è vero che icurano, allora questone abbiamo particolarmente bisogno. Per chi ha nostalgia delle feste in famiglia, ci sono romanzi, saghe familiari, come quelle raccontate da Simonetta Agnello Hornby, o storie di vita come quella di Isabel Allende, Lisa Ginzburg o Clara Sanchez (per chi vorrebbe cambiare vita).Per chi ha bisogno di trovare il suo posto nel mondo ci sono il nuovo libro di Roberto Saviano oppure l’autobiografia di Barack Obama. Sull’America, interessante e scorrevole il libro di Francesco Panella.Per chi deve guarire dal mal d’amore ci ...

83napolano : RT @CeotechI: Il Natale si avvicina e come sempre molti di noi stanno cercando l'oggetto giusto da regalare. - #nomadgoods #nomadstrap #nom… - roeroelectric : 10 idee regalo da Maison du Monde a meno di 50 euro #Approfondimenti - drpsyke : RT @Dischivolanti: Idee per un regalo di un certo Calibro. I primi 3 album dei Calibro 35. Calibro 35. (2lp) Ritornano Quelli di Calibro… - bikevisor : ?? Ecco un'interessante selezione di idee #regalo per #Natale offerta da Bobshop ?? - infoitcultura : Alla Volpe Innamorata le idee regalo dei piccoli artigiani italiani -