Fondo Artigiani: assegni ordinari Covid al via. Le istruzioni e la guida FSBA (Di giovedì 3 dicembre 2020) Semaforo verde per gli assegni ordinari Covid erogati dal Fondo Artigiani, ossia dal cd. "FSBA" (Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato). Il Fondo Artigiani, infatti, ha comunicato di aver ricevuto le risorse economiche ministeriali – pari a 450 milioni di euro previsti dal cd. "Decreto Agosto" – per l'erogazione degli assegni ordinari Covid-19 ai lavoratori delle imprese artigiane. Pertanto, il FSBA sta iniziando l'erogazione degli assegni ordinari di integrazione salariale sulla base delle richieste pervenute. In merito ai periodi di tutela, gli assegni ordinari copriranno le mensilità ...

ciccio_liso : E i lavoratori della stagione invernale? Dagli impianti, agli hotel, ristoranti, gli artigiani dei mercatini. Non d… - CdLViterbo : Fondo artigiani partono gli assegni ordinari - Alessia_Bettini : RT @GianassiFede: In questo momento di grande difficoltà economica abbiamo deciso di istituire un fondo di 250 mila euro in favore di comme… - comunefi : RT @GianassiFede: In questo momento di grande difficoltà economica abbiamo deciso di istituire un fondo di 250 mila euro in favore di comme… - GianassiFede : In questo momento di grande difficoltà economica abbiamo deciso di istituire un fondo di 250 mila euro in favore di… -