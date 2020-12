Favignana, altri 2 arresti dei carabinieri per la rapina in villa del maggio scorso (Di giovedì 3 dicembre 2020) All’alba di mercoledì 2 dicembre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trapani e della Stazione di Favignana, coadiuvati nella fase esecutiva dai carabinieri del Nucleo Operativo di Roma – Casilina e del Nucleo Cinofili di Palermo-villagrazia, hanno arrestato, contemporaneamente sull’isola di Favignana e nella Capitale, Giovanni SETTERINI e Alberto PONZIO, in esecuzione di... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di giovedì 3 dicembre 2020) All’alba di mercoledì 2 dicembre, idel Nucleo Operativo e Radiomobile di Trapani e della Stazione di, coadiuvati nella fase esecutiva daidel Nucleo Operativo di Roma – Casilina e del Nucleo Cinofili di Palermo-grazia, hanno arrestato, contemporaneamente sull’isola die nella Capitale, Giovanni SETTERINI e Alberto PONZIO, in esecuzione di... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

