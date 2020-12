“Covid si diffonde in aree a più alta intensità energetica”: lo studio che invita i governi a scommettere sullo sviluppo delle aree rurali (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Se il Covid-19 segue i modelli di sviluppo territoriale ed economico e corre di più nelle aree a più alta intensità energetica, politiche differenti che aiutino a rivitalizzare le aree rurali possono aiutare non solo a superare la crisi innescata da Sars Cov 2, ma anche a rendere la popolazione più resiliente in caso di future pandemie”. È questo il messaggio sullo sfondo dello studio Covid-19 and rural landscape: the case of Italy, pubblicato su Landscape and Urban Planning e sulla Working Paper Series della Bce e condotto da Mauro Agnoletti, docente dell’Università di Firenze e presidente del programma della Fao per la tutela del patrimonio agricolo mondiale, Simone Manganelli, capo divisione della ricerca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Se il Covid-19 segue i modelli diterritoriale ed economico e corre di più nellea piùenergetica, politiche differenti che aiutino a rivitalizzare lepossono aiutare non solo a superare la crisi innescata da Sars Cov 2, ma anche a rendere la popolazione più resiliente in caso di future pandemie”. È questo il messaggiosfondo delloCovid-19 and rural landscape: the case of Italy, pubblicato su Landscape and Urban Planning e sulla Working Paper Series della Bce e condotto da Mauro Agnoletti, docente dell’Università di Firenze e presidente del programma della Fao per la tutela del patrimonio agricolo mondiale, Simone Manganelli, capo divisione della ricerca ...

