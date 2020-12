Covid | Ibm | ' Gruppi di hacker hanno preso di mira aziende che distribuiscono i vaccini'

(Di giovedì 3 dicembre 2020)distanno prendendo dilecoinvolte nella distribuzione deiper il-19 e potrebbero prepararsi a colpire la cosiddetta 'catena del freddo' , necessaria per far ...

GiuntoliMartina : - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ibm: gruppo hacker contro aziende che producono vaccino #hacker - fr4nc15_93 : Gruppo akker mette viruss nei vacciny - AndFranchini : L'allarme dell'Ibm: 'Hacker rubano informazioni sulla catena del freddo del vaccino' Secondo la compagnia, le azien… - MediasetTgcom24 : Covid, Ibm: gruppo hacker contro aziende che producono vaccino #hacker -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ibm

Gruppi di hacker stanno prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19 e potrebbero prepararsi a colpire la cosiddetta "catena del freddo", necessaria per far a ...Il vaccino anti coronavirus potrebbe avere un nuovo ostacolo: gli hacker. Alcuni gruppi di pirati informatici infatti starebbe prendendo di mira le aziende coinvolte ...