Coppa Europa a Gurgl 2020: vittoria di Rauchfuss

L'austriaco Raphael Haaser, già vincitore ieri nel primo gigante di Coppa Europa viene battutto dal tedesco Rauchfuss per 11 centesimi. L'altoatesino si ripete dopo il 3° posto del gigante inaugurale di ieri 2 dicembre di Coppa Europa a Gurgl.

Chi ha vinto il gigante della Coppa Europa a Gurgl 2020?

Arriva a sorpresa la prima vittoria in Coppa Europa di Julian Rauchfuss, che dopo una metà gara sul filo di lana, riesce a impedire a Raphael Haaser di vincere anche il secondo gigante di Coppa Europa a Gurgl. Dopo la prima manche l'austriaco era in testa con oltre 6 decimi. Il 26enne tedesco per soli ...

