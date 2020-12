Che Dio ci aiuti 6 arriverà il 7 gennaio (ma le riprese sono state difficilissime) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutto pronto per il ritorno sulle scene di Che Dio ci aiuti: la sesta stagione dell'amatissima fiction con Elena Sofia Ricci debutterà su Rai 1 il 7 gennaio. Le prime anticipazioni parlano di riprese complicate e di tante inattese sorprese. Leggi su nospoiler (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutto pronto per il ritorno sulle scene di Che Dio ci: la sesta stagione dell'amatissima fiction con Elena Sofia Ricci debutterà su Rai 1 il 7. Le prime anticipazioni parlano dicomplicate e di tante inattese sorprese.

Ultime Notizie dalla rete : Che Dio "Dio è come una madre che visita il figlio in carcere" AGI - Agenzia Italia Padre Venuti: “Addio Giuseppe Cacciola, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio”

TAORMINA - Padre Francesco Venuti, cappellano dell'ospedale San Vincenzo di Taormina e vicario foraneo di Taormina-Valle d’Alcantara, saluta così Giuseppe Cacciola, vittima del Covid.

Grave lutto per Don Matteo: Sara Melodia morta a soli 45 anni

Grave lutto per la famiglia di Don Matteo: Sara Melodia della Lux Vide è morta a soli 45 anni. L’addio struggente. Grave lutto per la famiglia di Don Matteo e per tutta la Lux Vide, la casa di produzi ...

