Biscotto nel calcio, finalmente abbiamo capito cosa significa (Di giovedì 3 dicembre 2020) A 90 minuti dalla fine della fase a gironi di Champions League, l'Inter ha un nemico in più. Si tratta di un Biscotto! Quante volte, infatti, abbiamo sentito, parlando di calcio ma non solo, l'espressione «fare il Biscotto» o «temere il Biscotto», ma esattamente che cosa significa? Il caso Inter - Real Madrid Prima di provare a spiegarlo, cerchiamo di capire la situazione della squadra di Antonio Conte. I nerazzurri, che nell'ultima giornata affronteranno lo Shakhtar, hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria. Ma potrebbe non bastare. E qui entra in scena il Biscotto. Nell'altra sfida del Gruppo B, a Madrid si affronteranno Real e Borussia Moenchengladbach, e se quella gara finisse in parità, entrambe le squadre sarebbero qualificate a ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) A 90 minuti dalla fine della fase a gironi di Champions League, l'Inter ha un nemico in più. Si tratta di un! Quante volte, infatti,sentito, parlando dima non solo, l'espressione «fare il» o «temere il», ma esattamente che? Il caso Inter - Real Madrid Prima di provare a spiegarlo, cerchiamo di capire la situazione della squadra di Antonio Conte. I nerazzurri, che nell'ultima giornata affronteranno lo Shakhtar, hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria. Ma potrebbe non bastare. E qui entra in scena il. Nell'altra sfida del Gruppo B, a Madrid si affronteranno Real e Borussia Moenchengladbach, e se quella gara finisse in parità, entrambe le squadre sarebbero qualificate a ...

mininniL : #immaginandoche il biscotto che immergi nel latte e che non vedi l'ora di assaporare? Ecco, poi ti cade giù nella t… - crisimeone : RT @Nadia78974596: @bertero_g @Francysystorti @comitatoliberta @RomanoRubbi Si chiama consenso informato, se loro non firmano tu rifiuta, v… - mastrodea74 : @GoalItalia L'UNICO GRANDE BISCOTTO L'HANNO FATTO , NEL 2012 DANIMARCA -SVEZIA 2-2 ????????????? - Zhang_Jindongj : Nel momento in cui #RealMadrid e #BorussiaMonchengladbach stessero pensando al biscotto, io fare segnare lo… - Roberto53974682 : @_schiaffino__ RM 1 BMG 0 o meglio 2-0 entro 30’del 1 tempo.Poi le 2 squadre in stand-by.Esca x l’Inter che si ritr… -

Ultime Notizie dalla rete : Biscotto nel Che cosa significa il biscotto nel calcio e i più clamorosi della storia GQ Italia CMIT TV – Pochesci in ESCLUSIVA: “Pirlo? Uno schiaffo a noi allenatori! Conte piange sempre”

Lunga intervista concessa da Sandro Pochesci a CMIT TV. Il miste ha parlato delle squadre italiane che stanno ben figurando in Champions League ma anche dei suoi colleghi del massimo campionato. Prime ...

Alimentazione durante l’emergenza Covid-19: i trucchi per migliorare la dieta

Potendo poi pranzare a casa, è possibile fare scelte più in linea con le raccomandazioni nutrizionali, evitando di mangiare di corsa, magari un panino al bar. Un’alimentazione che comprenda una grande ...

Lunga intervista concessa da Sandro Pochesci a CMIT TV. Il miste ha parlato delle squadre italiane che stanno ben figurando in Champions League ma anche dei suoi colleghi del massimo campionato. Prime ...Potendo poi pranzare a casa, è possibile fare scelte più in linea con le raccomandazioni nutrizionali, evitando di mangiare di corsa, magari un panino al bar. Un’alimentazione che comprenda una grande ...