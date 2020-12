Bebe Vio non rispetta le regole anti-Covid: “Non ho ucciso nessuno”. Ma non è proprio così (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ti prego Bebe, anche tu no. Siamo già in balia di negazionisti e immarcescibili sciatori, non ti ci mettere anche tu. La campionessa olimpica è stata trovata insieme ad alcune persone all’interno di un locale alle otto di sera. I fatti si sono verificati a Mogliano Venete, in provincia di Treviso. L’atleta paralimpica era rientrata a casa per il compleanno del padre ed è stata scoperta all’interno di un locale che avrebbe dovuto chiudere due ore prima. In barba alle prescrizioni contro il Coronavirus, il locale era ancora aperto e ospitava proprio Bebe Vio intenta a divertirsi con amici. Gli abitanti del posto si sono accorti che il locale era ancora aperto e hanno chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati e hanno multato tutti i presenti, compresa Bebe Vio e ordinato la chiusura del locale ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ti prego, anche tu no. Siamo già in balia di negazionisti e immarcescibili sciatori, non ti ci mettere anche tu. La campionessa olimpica è stata trovata insieme ad alcune persone all’interno di un locale alle otto di sera. I fatti si sono verificati a Mogliano Venete, in provincia di Treviso. L’atleta paralimpica era rientrata a casa per il compleanno del padre ed è stata scoperta all’interno di un locale che avrebbe dovuto chiudere due ore prima. In barba alle prescrizioni contro il Coronavirus, il locale era ancora aperto e ospitavaVio intenta a divertirsi con amici. Gli abitdel posto si sono accorti che il locale era ancora aperto e hanno chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati e hanno multato tutti i presenti, compresaVio e ordinato la chiusura del locale ...

