“Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa”. Via la corazza da dura, Selvaggia Roma crolla al GF Vip (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Selvaggia Roma si mette a nudo al Grande Fratello Vip. Diventata famosa per aver partecipato insieme al fidanzato dell’epoca, Francesco Chiofalo (Lenticchio), al Il reality di Canale 5 Temptation Island, ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita scoppiando in lacrime davanti agli altri inquilini della casa. Ogni tanto il reality show condotto da Alfonso Signorini è in grado di tirar fuori le fragilità e i veri problemi dei concorrenti ed è proprio quello che è successo a Selvaggia Roma, che in un momento di confidenze con Maria Teresa Ruta è crollata. Dopo il momento di confidenze sul caso ‘Gregoraci-Salemi’ arrivato durante la puntata di lunedì e proseguito a bordo piscina a suon di bordate contro l’ex moglie di Flavio Briatore, la Roma ha deciso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020)si mette a nudo al Grande Fratello Vip. Diventata famosa per aver partecipato insieme al fidanzato dell’epoca, Francesco Chiofalo (Lenticchio), al Il reality di Canale 5 Temptation Island, ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita scoppiando in lacrime davanti agli altri inquilini della casa. Ogni tanto il reality show condotto da Alfonso Signorini è in grado di tirar fuori le fragilità e i veri problemi dei concorrenti ed è proprio quello che è successo a, che in un momento di confidenze con Maria Teresa Ruta èta. Dopo il momento di confidenze sul caso ‘Gregoraci-Salemi’ arrivatonte la puntata di lunedì e proseguito a bordo piscina a suon di bordate contro l’ex moglie di Flavio Briatore, laha deciso di ...

