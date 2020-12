Una vita, anticipazioni 4 dicembre: i sospetti di Mauro su Cesar Andrade (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una vita torna a tenerci compagnia nel pomeriggio di di venerdì 4 dicembre. Le trame si stanno facendo sempre più intriganti, anche a causa delle indagini sulla sparizione di Marcia. Mauro sarà riuscito a scoprire che la donna potrebbe essere stata rapita da Cesar Andrade, un losco trafficante di schiave e informerà Felipe di questo. Intanto, Carmen e Lolita continueranno a non sopportarsi, ma i loro attriti non passeranno inosservati neppure agli abitanti del quartiere. Emilio invece, deciderà di recarsi a Santander per indagare sul passato di Ledesma. Una vita, anticipazioni: Mauro sospetta di un trafficante di schiave Nel pomeriggio del 4 dicembre continueremo a seguire le indagini sulla misteriosa scomparsa di Marcia. Dopo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Unatorna a tenerci compagnia nel pomeriggio di di venerdì 4. Le trame si stanno facendo sempre più intriganti, anche a causa delle indagini sulla sparizione di Marcia.sarà riuscito a scoprire che la donna potrebbe essere stata rapita da, un losco trafficante di schiave e informerà Felipe di questo. Intanto, Carmen e Lolita continueranno a non sopportarsi, ma i loro attriti non passeranno inosservati neppure agli abitanti del quartiere. Emilio invece, deciderà di recarsi a Santander per indagare sul passato di Ledesma. Unasospetta di un trafficante di schiave Nel pomeriggio del 4continueremo a seguire le indagini sulla misteriosa scomparsa di Marcia. Dopo ...

