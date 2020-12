Si era rifiutata di commemorare Maradona, Paula Dapena racconta il suo dramma: “Ricevute minacce di morte” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si era seduta a terra, girandosi di spalle rispetto alle compagne che era, invece, in piedi per il minuto di silenzio dedicato a Diego Armando Maradona. La protesta di Paula Dapena, giocatrice del Viajes Interrìas, ha fatto il giro del mondo provocando diverse reazioni.Alla base della sua scelta di non rendere omaggio al Diez ci sarebbero motivi legati alla giornata contro la violenza sulle donne della quale si sarebbe parlato meno, rispetto alla scomparsa del Pibe de Oro che, lei stessa aveva definito uno "stupratore".Intervenuto a El Chiringuito, però, la 24enne ha spiegato che quel suo gesto, ora, le è costato caro con una tempesta di insulti e persino minacce di morte per lei e le sue compagne.Il dramma di Paula Dapenacaption id="attachment 1059305" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si era seduta a terra, girandosi di spalle rispetto alle compagne che era, invece, in piedi per il minuto di silenzio dedicato a Diego Armando. La protesta di, giocatrice del Viajes Interrìas, ha fatto il giro del mondo provocando diverse reazioni.Alla base della sua scelta di non rendere omaggio al Diez ci sarebbero motivi legati alla giornata contro la violenza sulle donne della quale si sarebbe parlato meno, rispetto alla scomparsa del Pibe de Oro che, lei stessa aveva definito uno "stupratore".Intervenuto a El Chiringuito, però, la 24enne ha spiegato che quel suo gesto, ora, le è costato caro con una tempesta di insulti e persinodi morte per lei e le sue compagne.Ildicaption id="attachment 1059305" ...

