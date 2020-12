“Puzza di cipolla” GF Vip | momento imbarazzante nella notte | “L’ho mandata a lavarsi”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Solo qualche giorno fa la vippona è scoppiata a piangere ed ha confessato di avere un rapporto tutt’altro che facile con la madre e di essere rimasta “in trappola” in Tunisia. Proprio giovedì, in una chiacchierata con Tommaso Zorzi proprio lei ha donato un altro po’ di sé, raccontando una fetta molto delicata del suo intimo, narrando di un gesto estremo che avrebbe fatto il fratello. La vippona ha anche deciso di aprire il suo cuore raccontando un periodo molto difficile della sua vita. Selvaggia ha parlato del padre, che ha abbandonato lei e la mamma molto tempo fa. “Non è giusto che sia dovuta crescere da sola senza di lui. In un certo senso l’ho anche perdonato, ci ho provato a fare dei passi, ma questo mi rende molto triste. Per questo a volte risulto un po’ aggressiva”. Questo per quanto riguarda le rivelazioni toccanti, poi però a rompere la poesia è giunto Urtis, che ha rivelato ...