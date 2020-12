Previsioni meteo 2 dicembre: neve a bassa quota al Nord (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le Previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 dicembre: ondata di maltempo con freddo e neve fino in pianura al Nord, piogge diffuse al Centro L’inverno, la stagione più attesa dagli amanti del freddo e della neve, è iniziato ieri con un deciso peggioramento meteo che ha portato piogge al Centro-Nord e i primi fiocchi a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ledi oggi, mercoledì 2: ondata di maltempo con freddo efino in pianura al, piogge diffuse al Centro L’inverno, la stagione più attesa dagli amanti del freddo e della, è iniziato ieri con un deciso peggioramentoche ha portato piogge al Centro-e i primi fiocchi a… L'articolo Corriere Nazionale.

comunevenezia : ?? #Meteo #Previsioni ?? La Protezione civile del Comune di Venezia rende noto che, viste le previsioni meteo per le… - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di mercoledì 2 dicembre - CataniaToday : Torna il maltempo sull'Isola, rovesci e temporali in Sicilia orientale - infoitinterno : Nuova allerta meteo in Abruzzo: in arrivo temporali e forti rovesci, le previsioni - infoitinterno : Nuova allerta meteo in Campania: le previsioni della Protezione Civile -