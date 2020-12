Maradona | il retroscena | spunta il piano per tornare a Cuba

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Diego Armandostava progettando il suo ritorno a. Ci stava lavorando insieme alla sua psichiatra Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, Diego Armandostava progettando di trasferirsi aper proseguire il proprio percorso di riabilitazione dopo l’operazione per per rimuovere l’edema subdurale. Ilè stato scoperto dopo che la polizia argentina ha sequestrato il computer della psichiatra Agustina Cosachov, la quale è indagata in merito alla somministrazione di psicofarmaci a. Leggi su Calcionews24.com