Dallo Spid all'app Io, ecco le 4 mosse per prepararsi al cashback di Natale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È la prima misura del piano del governo per incentivare l'uso dei pagamenti elettronici: dall'8 al 31 dicembre con almeno 10 pagamenti con carta c'è un rimborso del 10% fino a 150 euro in un solo mese. Per attivare il cashback, bisognerà registrarsi, a partire dall'8 dicembre, sull'app IO, mediante Spid o carta di identità elettronica

