Covid a Succivo | addio al sagrestano della chiesa della Trasfigurazione

larampait : #Covid, #tamponi guarigione a #Succivo: ecco quando -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Succivo

La Rampa

Come sarà la Maturità 2021? Ancora nessuna certezza ma tante preoccupazione da parte dei maturandi: ecco cosa ha risposto la Ministra Azzolina sulla Maturità 2021.Concedere un ultimo saluto ad un defunto per Covid-19, da parte di almeno un familiare dotato di apposite protezioni, anche per scongiurare il rischio di ...