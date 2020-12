Caso Alberto Genovese | parla il suo bodyguard | “Ognuno fa quel che vuole in casa propria”

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) . Simone Bonino conosce i segreti delle feste di, durante le quali aveva il compito di presidiare la camera da letto impedendo a chiunque di entrare. Anche la sera del 10 ottobre scorso, quando l’imprenditore digitale avrebbe stuprato una ragazza di 18 anni, era in servizio davanti alla porta. “Non ho sentito le urla, sarei intervenuto. Quando l’indagine sarà finita racconterò tutto in un libro”. È il supertestimone, l’uomo che era davanti alla camera da letto die che, forse, sa tutta la verità sula sera che è costata all’imprenditore digitale l’arresto per violenza sessuale su una 18enne. Era il 10 ottobre scorso, da allora anche la vita di Simone Bonino è cambiata. Per certi versi in meglio. Tante le ospitate in televisione, i brand che gli hanno chiesto di ...