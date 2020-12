Vendite dopo l'adieu di Mustier UniCredit brucia 2 miliardi in Borsa (Di martedì 1 dicembre 2020) UniCredit rientra agli scambi e si porta in coda al listino principale, con una flessione intorno al -5,5%, dopo l'addio del Ceo Mustier. Il titolo, che già ieri aveva lasciato sul terreno un altro 5%, è anche arrivato a scendere in avvio sotto quota 8 euro, con un minimo toccato a 7,943 euro. In due sedute sono andati in fumo circa due miliardi di capitalizzazione di mercato. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 1 dicembre 2020)rientra agli scambi e si porta in coda al listino principale, con una flessione intorno al -5,5%,l'addio del Ceo. Il titolo, che già ieri aveva lasciato sul terreno un altro 5%, è anche arrivato a scendere in avvio sotto quota 8 euro, con un minimo toccato a 7,943 euro. In due sedute sono andati in fumo circa duedi capitalizzazione di mercato. Segui su affaritaliani.it

Avvio positivo per le Borse europee mentre piazza Affari che si muove intorno alla parità. Salgano invece Madrid (+0,6%), Francoforte (+0,5%), Londra (+0,6%) e Parigi (+0,4%). L'umore degli investitor ...

