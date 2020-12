Vaccino Covid, Astrazeneca: dati pronti per l'approvazione entro 7 giorni (Di martedì 1 dicembre 2020) La corsa al Vaccino anti-Covid sta arrivando al traguardo: dopo Moderna , che ha presentato ieri la richiesta d'autorizzazione a Usa e Ue, entro una settimana anche Astrazeneca invierà la ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) La corsa alanti-sta arrivando al traguardo: dopo Moderna , che ha presentato ieri la richiesta d'autorizzazione a Usa e Ue,una settimana ancheinvierà la ...

GassmanGassmann : Avendolo ordinato a settembre, oggi mi vaccino per l’influenza dal mio medico di base. Il mio consiglio, a chi rie… - RobertoBurioni : Se vi è piaciuta la spiegazione dei test per diagnosticare COVID-19, sintonizzatevi stasera su @chetempochefa perch… - Agenzia_Ansa : Il candidato vaccino dell'azienda americana Moderna - stando ai risultati dei test di fase 3 su 196 casi - ha dimos… - LuigiMaddaluna : RT @RoccoTodero: La prosecuzione a tempo indeterminato delle restrizioni delle libertà fondamentali in attesa che il #Covid si stanchi da s… - lm261101 : RT @ChiodiDonatella: #VACCINO #COVID? PREGO DOTTO', VADI LEI... Una gentilezza inaspettata. Di fantozziana memoria. Da #Crisanti a #Sileri… -