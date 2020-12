“Uomini e donne” jingle storico cambiato, perché? «Pretendo i danni morali» (Di martedì 1 dicembre 2020) Una vera e propria rivoluzione a Uomini e Donne, storico programma di Canale 5, in onda dal 1996. Ad accompagnare lungo la passerella tronisti e corteggiatori non c’è più il classico jingle, diventato il marchio di fabbrica del programma di Maria De Filippi, ma un altro sottofondo musicale, che non è risultato così gradito ai fan, che sui social hanno manifestato il loro disappunto. «Pretendo i danni morali», ha scritto un utente su Twitter. Si riuscirà a trovare un accordo per far tornare in onda il vecchio amatissimo parapapapapara? leggi anche l’articolo —> Alfonso Signorini, confessione choc sul maestro Riccardo Muti: «Quella roba lì non la rifarei…» “Uomini e donne” jingle storico cambiato, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Una vera e propria rivoluzione a Uomini e Donne,programma di Canale 5, in onda dal 1996. Ad accompagnare lungo la passerella tronisti e corteggiatori non c’è più il classico, diventato il marchio di fabbrica del programma di Maria De Filippi, ma un altro sottofondo musicale, che non è risultato così gradito ai fan, che sui social hanno manifestato il loro disappunto. «», ha scritto un utente su Twitter. Si riuscirà a trovare un accordo per far tornare in onda il vecchio amatissimo parapapapapara? leggi anche l’articolo —> Alfonso Signorini, confessione choc sul maestro Riccardo Muti: «Quella roba lì non la rifarei…», ...

