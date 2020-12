Ugl e Italia Virtual Tour | il sindacato nei territori vicino ai lavoratori con i suoi sindacalisti

Leggi su uglsicilia

(Di martedì 1 dicembre 2020) E partito dal Sud è per la precisione dalla Campania il primo “” delUgl. In teleconferenza si toccheranno tutte le regioni per sondare lo stato di salute dei, con particolare riferimento all’economia e all’impatto del Covid sulle realtà locali. L'articolo UGL SICILIA.