(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto dideliberato dall’assemblea deglisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra il 23 e il 27 novembre 2020, ha acquistato 15.975ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 5,0812 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 81.171,40 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 27 novembre, un totale di 267.331, pari all’1,0690% del capitale sociale. A Milano, intanto, peggiora la performance di SIT che si posiziona a 5,3 euro, con una discesa dello 0,75%

newsfinanza : SIT, informativa sull'acquisto di azioni proprie -

Ultime Notizie dalla rete : SIT informativa

Teleborsa

Simona Ventura in versione casalinga si esalta in cucina svuotando la lavastoviglie che ha appena concluso il suo ciclo di lavaggio: via tazze, tazzine e piatti, il tutto fatto ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...