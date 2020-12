“Siete molto lontani dalla verità”. Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, dietro la ‘faida’ c’è molto di più: “Cosa non viene detto…” (Di martedì 1 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci continua a tenere banco all’interno del Grande Fratello. L’ex signora Briatore solo qualche tempo fa aveva rivelato come l’imprenditore le avesse chiesto una chance per ricominciare insieme. “Mi ha richiesto di sposarlo”, ha detto la showgirl calabrese agli altri inquilini, rimasti basiti dalla bomba lanciata. Ma per Briatore non c’è stato niente da fare, la Gregoraci non ha accettato la proposta di matrimonio. Un amore, il loro, durato 12 anni caratterizzato da tante critiche soprattutto legate alla differenza d’età. Un amore finito in maniera burrascosa con il tesoro di Nathan Falco nato 10 anni fa. Dopo l’addio ognuno ha cercato di ricostruire la sua vita. Decine i flirt attribuiti a Flavio Briatore, mentre Elisabetta Gregoraci ha frequentato Francesco Bettuzzi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020)continua a tenere banco all’interno del Grande Fratello. L’ex signora Briatore solo qualche tempo fa aveva rivelato come l’imprenditore le avesse chiesto una chance per ricominciare insieme. “Mi ha richiesto di sposarlo”, ha detto la showgirl calabrese agli altri inquilini, rimasti basitibomba lanciata. Ma per Briatore non c’è stato niente da fare, lanon ha accettato la proposta di matrimonio. Un amore, il loro, durato 12 anni caratterizzato da tante critiche soprattutto legate alla differenza d’età. Un amore finito in maniera burrascosa con il tesoro di Nathan Falco nato 10 anni fa. Dopo l’addio ognuno ha cercato di ricostruire la sua vita. Decine i flirt attribuiti a Flavio Briatore, mentreha frequentato Francesco Bettuzzi, ...

