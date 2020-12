Salvini: forse verso fine settimana vertice per candidato sindaco (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “A breve ci sara’ il nome del candidato non solo di Roma ma di tutte le 1.300 citta’ che vanno al voto in primavera. Ovviamente Roma e’ quella su cui poniamo piu’ attenzione e su cui c’e’ piu’ da fare. Chiunque sia il sindaco che arrivera’, se lavorera’ bene verra’ ricordato nella storia, anche perche’ dopo gli ultimi sindaci si puo’ solo far meglio”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al parco archeologico di Centocelle a Roma. Prosegue Salvini: “Nuovo vertice dedicato con Meloni e Tajani? Penso di si’- ha aggiunto- ma siamo impegnati col Dl sicurezza. Almeno fino a sabato saremo impegnati su questo. Si va alla prossima settimana quindi? Vediamo quando c’e’ tempo”. Riguardo al programma, il leader della Lega ha spiegato che e’ “gia’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – “A breve ci sara’ il nome delnon solo di Roma ma di tutte le 1.300 citta’ che vanno al voto in primavera. Ovviamente Roma e’ quella su cui poniamo piu’ attenzione e su cui c’e’ piu’ da fare. Chiunque sia ilche arrivera’, se lavorera’ bene verra’ ricordato nella storia, anche perche’ dopo gli ultimi sindaci si puo’ solo far meglio”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine di un sopralluogo al parco archeologico di Centocelle a Roma. Prosegue: “Nuovodedicato con Meloni e Tajani? Penso di si’- ha aggiunto- ma siamo impegnati col Dl sicurezza. Almeno fino a sabato saremo impegnati su questo. Si va alla prossimaquindi? Vediamo quando c’e’ tempo”. Riguardo al programma, il leader della Lega ha spiegato che e’ “gia’ ...

