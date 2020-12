Rinnovo Gattuso: a breve l’ufficialità (Di martedì 1 dicembre 2020) L’accordo era già stato trovato poco più di un mese fa ma, a breve, arriverà anche l’ufficialità del Rinnovo di Gennaro Gattuso. Il tecnico del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 1 dicembre 2020) L’accordo era già stato trovato poco più di un mese fa ma, a, arriverà anchedeldi Gennaro. Il tecnico del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

napolista : Tuttosport: il #Napoli pensa alle cessioni. #Milik subito e, a luglio, #Koulibaly De Laurentiis e Gattuso firmerann… - MondoNapoli : Repubblica: 'Rinnovo Gattuso, ADL pronto a ufficializzarlo. I dettagli' - - cn1926it : Repubblica- Rinnovo #Gattuso, arriva la fumata bianca: annuncio già in settimana. Spuntano i dettagli dell'accordo - _SiGonfiaLaRete : Rinnovo #Gattuso, ufficialità attesa in settimana - calciomercatoit : #Napoli, rinnovo in vista per #Gattuso: ricostruzione della squadra con la cessione di #Koulibaly ?? #CMITmercato -