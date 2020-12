Ricetta del lievito di birra fatto in casa | servono la birra da 33cl e lo zucchero

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’inverno è arrivato e con le limitazioni suggerite per evitare il diffondersi del Covid-19, trascorrere più tempo inè inevitabile. Tuttavia, potrebbe essere interessante sperimentare nuove ricette in cucina; tra queste c’è quella deldi. Se avete voglia di preparare una focaccia, una pizza o il pane,pochi ingredienti e un po’ di pazienza, il risultato è interessantissimo. La preparazione è molto semplice, bisogna però seguire tutti i passaggi con molta attenzione. Gli ingredienti Partiamo dal presupposto che lada utilizzare deve essere rigorosamente artigianale e non deve essere né filtrata né pastorizzata. Gli ingredienti che bisogna avere sul tavolo di lavoro prima di iniziare sono: 100 g di farina (potete scegliere tra quella ...