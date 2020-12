Recovery Fund, Renzi a Conte: non serve task force ma un governo (Di martedì 1 dicembre 2020) Un 'punto centrale' è 'la capacità di esecuzione per spendere bene i soldi europei: 200 miliardi che dobbiamo investire adesso o mai più. Leggo di task force, cabine di regia, nuove assunzioni, addirittura 300 consulenti da far lavorare a Palazzo Chigi. Come ho detto personalmente al Premier, nel corso di un colloquio nel suo ufficio, ... Leggi su askanews (Di martedì 1 dicembre 2020) Un 'punto centrale' è 'la capacità di esecuzione per spendere bene i soldi europei: 200 miliardi che dobbiamo investire adesso o mai più. Leggo di, cabine di regia, nuove assunzioni, addirittura 300 consulenti da far lavorare a Palazzo Chigi. Come ho detto personalmente al Premier, nel corso di un colloquio nel suo ufficio, ...

CarloCalenda : Fatemi capire, i manager delle più grandi aziende di stato, dovrebbero, a tempo perso, coordinare la spesa del Reco… - CottarelliCPI : A me sembra proprio che la modalità proposta da Calenda sia quella giusta, anche perché più semplice, per gestire l… - mante : L’accordo Netflix italiana di Franceschini sarebbe che CDP (noi) mette 9 mil di euro e Chili (una piattaforma strea… - dragonicola : RT @StefanoFeltri: Davvero ci servono sei mini-Arcuri per gestire il Recovery Fund? da leggere @vitalbaa - ale_giannoni : RT @LaVeritaWeb: Il premier inventa un marchingegno bizantino per gestire il Recovery fund: una sorta di srl in mano a via XX Settembre. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, Misiani: “Leggi speciali per utilizzare i fondi europei. Il premier non farà da solo” la Repubblica Salvini a FI:se vota su Mes non alleato

13.27 Salvini a FI:se vota su Mes non alleato "Ritengo vergognoso che sul Recovery Fund il governo non coinvolga gli ita- liani e s'inventi l'ennesima task for- ce. L'ho detto anche al Presidente Mat- ...

Intesa: se gli italiani investono un terzo delle riserve, triplicano l'effetto Recovery

L'indagine sul Risparmio, a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e dal Centro Einaudi, mette in evidenza l'amore degli investitori per le case: l'80% ne ha una, il 21,4% almeno due ...

13.27 Salvini a FI:se vota su Mes non alleato "Ritengo vergognoso che sul Recovery Fund il governo non coinvolga gli ita- liani e s'inventi l'ennesima task for- ce. L'ho detto anche al Presidente Mat- ...L'indagine sul Risparmio, a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e dal Centro Einaudi, mette in evidenza l'amore degli investitori per le case: l'80% ne ha una, il 21,4% almeno due ...