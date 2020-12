Raul Jimenez: “Spero di tornare presto in campo, grazie per il supporto” (Di martedì 1 dicembre 2020) L’attaccante messicano del Wolverhampton, Raul Jimenez, è rimasto coinvolto in un bruttissimo e violentissimo scontro nella sfida di domenica contro l’Arsenal, dove ha riportato una frattura al cranio. E’ stato operato nella notte e tutto si sta risolvendo per il meglio, questo il suo Tweet: “grazie a tutti per i messaggi di supporto. Effettuerò un periodo sotto osservazione e spero di tornare presto in campo”. pic.twitter.com/CPQDuq7B9E — Raúl Jiménez (@Raul Jimenez9) November 30, 2020 Foto: Medium L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) L’attaccante messicano del Wolverhampton,, è rimasto coinvolto in un bruttissimo e violentissimo scontro nella sfida di domenica contro l’Arsenal, dove ha riportato una frattura al cranio. E’ stato operato nella notte e tutto si sta risolvendo per il meglio, questo il suo Tweet: “a tutti per i messaggi di supporto. Effettuerò un periodo sotto osservazione e spero diin”. pic.twitter.com/CPQDuq7B9E — Raúl Jiménez (@9) November 30, 2020 Foto: Medium L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Panico all'Emirates: Raul #Jimenez è stato portato fuori dal campo, in barella e privo di sensi, do… - Robvenneri : Comunque lo scontro David Luiz-Raul Jimenez è stato spaventoso. Credo che potrà tornare in campo solo con il caschetto stile Cech-Chivu... - Notiziedi_it : Paura per Raul Jimenez: scontro terribile con David Luiz, attaccante operato al cranio - phierpez : Raul Jimenez, dopo il terribile scontro con David Luiz un delicato intervento: 'Ora è sotto osservazione'… - infoitsport : Paura per Raul Jimenez, l'attaccante operato al cranio: 'Sta bene, ora ha bisogno di privacy' -

Ultime Notizie dalla rete : Raul Jimenez Raul Jimenez perde conoscenza e lascia il campo in barella durante Arsenal-Wolverhampton Sport Fanpage Il messaggio di Jimenez: "Spero di tornare presto in campo"

Raul Jimenez affida il suo pensiero ai social dopo l'operazione al cranio: "Grazie a tutti per il supporto. Rimarrò sotto osservazione".

ANSA – Scontro Jimenez-David Luiz, intervento alla testa riuscito per il messicano: le condizioni

E' "rassicurante" lo stato di salute di Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton, che ieri, a seguito di uno scontro fortuito con David Luiz, ha riportato la frattura del cranio. Trasporta ...

Raul Jimenez affida il suo pensiero ai social dopo l'operazione al cranio: "Grazie a tutti per il supporto. Rimarrò sotto osservazione".E' "rassicurante" lo stato di salute di Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton, che ieri, a seguito di uno scontro fortuito con David Luiz, ha riportato la frattura del cranio. Trasporta ...