Principe Harry in lutto | la sua madrina è scomparsa improvvisamente

Il Principe Harry è in lutto e ancora molto scosso per la scomparsa della sua madrina. Dalle indiscrezioni sarebbe stato un fatto improvviso. E' il Daily Telegraph ad annunciare la scomparsa della madrina del Principe Harry. Lady Celia Vestey era una delle sei madrine che il Principe Carlo e la Principessa Diana avevano scelto per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

