Pigi e Franco, chi sono: tutto sulla coppia gay “sierodiscordante” (Di martedì 1 dicembre 2020) Pigi e Franco stanno insieme da 18 anni, hanno 20 anni di differenza e sono una coppia gay sierodiscordante. Conosciamoli più da vicino. Piergiorgio Mazzoli, per tutti Pigi, ha scoperto negli anni ’80 di essere affetto da Hiv. “I medici mi avevano dato una prospettiva di vita di due o tre anni”, racconta. “La prima L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 1 dicembre 2020)stanno insieme da 18 anni, hanno 20 anni di differenza eunagay sierodiscordante. Conosciamoli più da vicino. Piergiorgio Mazzoli, per tutti, ha scoperto negli anni ’80 di essere affetto da Hiv. “I medici mi avevano dato una prospettiva di vita di due o tre anni”, racconta. “La prima L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

nathaliespataro : RT @redazioneiene: “Siamo una coppia sierodiscordante, io ho l’Hiv e lui no”. Per la #GiornataMondialeControLAIDS condividiamo con voi la s… - RosannaAvella : RT @redazioneiene: “Siamo una coppia sierodiscordante, io ho l’Hiv e lui no”. Per la #GiornataMondialeControLAIDS condividiamo con voi la s… - redazioneiene : “Siamo una coppia sierodiscordante, io ho l’Hiv e lui no”. Per la #GiornataMondialeControLAIDS condividiamo con voi… - effetronky : @PButtafuoco @franco_sala L'hai conquistato Pigi - labo_franco : RT @max_ronchi: Pennivendoli di regime in azione: si dannano per seppellire 40 anni di piombo e sangue, tangentopoli di Mani Sporche a sens… -

Ultime Notizie dalla rete : Pigi Franco Pigi e Franco, chi sono: tutto sulla coppia gay “sierodiscordante” ViaggiNews.com Pigi e Franco, chi sono: tutto sulla coppia gay “sierodiscordante”

Pigi e Franco stanno insieme da 18 anni, hanno 20 anni di differenza e sono una coppia gay sierodiscordante. Conosciamoli più da vicino.

Pigi e Franco stanno insieme da 18 anni, hanno 20 anni di differenza e sono una coppia gay sierodiscordante. Conosciamoli più da vicino.