Mes, Salvini: 'Abbiamo dimostrato che il Centrodestra unito vince' (Di martedì 1 dicembre 2020) 'Anche oggi Abbiamo dimostrato che il Centrodestra unito vince'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, precisando che 'settimana scorsa Abbiamo costretto il governo ad aiutare partite Iva, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 dicembre 2020) 'Anche oggiche il'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo, precisando che 'settimana scorsacostretto il governo ad aiutare partite Iva, ...

Rinaldi_euro : Mes, Berlusconi e Licia Ronzulli: 'Forza Italia non voterà a favore'. Ribaltone dopo le parole di Salvini, ora Cont… - MediasetTgcom24 : Mes, Salvini: 'Abbiamo dimostrato che il Centrodestra unito vince' #salvini - matteosalvinimi : #Salvini: Vedo che un ministro francese, Le Maire, dice che l'Italia deve usare il #Mes. Se dobbiamo usarlo per poi… - F_Arculeo : @OGiannino Che però in questo caso (MES) ha ragione (Salvini, anzi Bagnai), magari solo in questo caso. Ma è così. - andyberg71 : RT @AndFranchini: L'eterno #Berlusconi : prende l'emendamento e scappa Giravolta del Cav: segue Salvini e Meloni e vota no alla riforma del… -