"Il nuovo Mes c'è, il vecchio M5s non più". Fucilata di Becchi ai grillini: fino a dove si sono spinti

La riprova che il Movimento 5 Stelle fondato da Beppe Grillo è sparito? Semplice, il via libera al Meccanismo europeo di stabilità. Lo mette nero su bianco Paolo Becchi che con un cinguettio su Twitter decreta la fine dei grillini: "Il nuovo MES c'è. Non c'è più il vecchio M5S". Poche parole, ma dirette quelle dell'editorialista di Libero. Il Movimento infatti con gli Stati generali non ha espresso solo l'intenzione di diventare partito, ma ha anche rinnegato le sue stesse battaglie. Anche sui prestiti europei i pentastellati si sono sempre dichiarati contrari, salvo poi cambiare idea per amor di poltrona. D'altronde anche con quello che loro definivano "il partito di Bibbiano" non avevano nulla a che spartire e invece ora con quel Pd ci vanno a braccetto.

