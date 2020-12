Grande Fratello Vip 5 | ecco i nuovi concorrenti in arrivo

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 1 dicembre 2020) Andrea Zengasono inalVip, che ha ancora circa due mesi e mezzo per mettere la parola fine a questa infinita (e sfinita) edizione. Gran parte dei ‘vipponi’ (che parolona!) che varcheranno la porta rossa sono reduci da altri reality, a cominciare da Carlotta Dell’Isola, resa ‘celebre’ dal recente Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi. Dallo stesso programma (prima edizione Vip) è inanche Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga. Tra le dieci new entry – svelate da Chi – figurano, inoltre, Samantha De Grenet (ha partecipato all’Isola dei Famosi nella stessa edizione di Dayane Mello), Filippo Nardi (ex GF nel lontano 2001 e più di recente anche naufrago), il modello e ‘attore Ares’ Mario ...