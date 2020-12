Gli italiani non potranno andare a sciare in Austria a Natale (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Governo Austriaco dovrebbe annunciare domani la decisione di vietare il turismo invernale per limitare i contagi: la ripresa è prevista per gennaio, ma in maniera graduale Leggi su today (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Governoco dovrebbe annunciare domani la decisione di vietare il turismo invernale per limitare i contagi: la ripresa è prevista per gennaio, ma in maniera graduale

