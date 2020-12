Forse non hai giocato… Overcooked (Di martedì 1 dicembre 2020) La rubrica del martedì torna a consigliarvi un gioco che potrebbe esservi sfuggito. Oggi parliamo di un multiplayer davvero molto divertente: Overcooked. Un po’ di informazioni Overcooked è un titolo sviluppato da Ghost Town Games e pubblicato da Team17 nel 2016 per PS4, Windows e Xbox One. L’anno successivo è stato realizzato un port per Nintendo Switch.Le recensioni sono state per la maggioranza positive, il titolo ha anche vinto due premi ai 13th British Academy Games Awards: Best British Game e Best Family Game.Nel 2018 è stato rilasciato un sequel per le stesse console. Trama In Overcooked interpretiamo un cuoco ai servizi del Re Cipolla e del suo cane Kevin.Il regno del Re Cipolla è stato attaccato da un terribile ed insaziabile mostro di spaghetti. Il nostro compito? Allenarci per i vari scenari di gioco fino ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) La rubrica del martedì torna a consigliarvi un gioco che potrebbe esservi sfuggito. Oggi parliamo di un multiplayer davvero molto divertente:. Un po’ di informazioniè un titolo sviluppato da Ghost Town Games e pubblicato da Team17 nel 2016 per PS4, Windows e Xbox One. L’anno successivo è stato realizzato un port per Nintendo Switch.Le recensioni sono state per la maggioranza positive, il titolo ha anche vinto due premi ai 13th British Academy Games Awards: Best British Game e Best Family Game.Nel 2018 è stato rilasciato un sequel per le stesse console. Trama Ininterpretiamo un cuoco ai servizi del Re Cipolla e del suo cane Kevin.Il regno del Re Cipolla è stato attaccato da un terribile ed insaziabile mostro di spaghetti. Il nostro compito? Allenarci per i vari scenari di gioco fino ad ...

Se tocchiamo il borsello alle persone, forse, qualche genitore tornerà ad essere degno di tornare ad essere chiamato tale. Lugano è una città per le famiglie, la perla sul Ceresio, non è un ring, ...

La scrittrice ebrea ortodossa Sarah Blau: «Sono una femminista religiosa, le donne stanno facendo la differenza»

La serie televisiva “Unorthodox” ha probabilmente amplificato l'interesse sull’argomento, ma in Israele è dal 2007, se non prima, che fa discutere la tematica ...

