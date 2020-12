Debutto di Dicembre con iI grande gelo in quasi tutta Europa | ecco quando

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Per trovare un avvio dimolto rigido bisogna tornare indietro esattamente a 10 anni fa,gran parte del Continente era stretto in un’ondata di. La situazione naturalmente era ben diversa da quest’anno, anche se in questi giorni il freddo si è affermato sul Centro-Est. Nel 2010 ilfreddo abbracciava l’ad inizioDieci anni fa esatti stava iniziando uno deipiù rigidi della storia recente e non solo, almeno per alcune parti dell’dove poi da allora non si è vissuto più un clima così estremo, almeno nel mese dila parte centro-settentrionale del Continente si trovava di colpo paralizzata dal...