Coronavirus, quattro vittime in Irpinia in meno di ventiquattro ore (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri, nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 81enne di Montoro (Av). L’uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era ricoverato in terapia subintensiva dal 23 novembre. Sono deceduti questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital, tre pazienti positivi al nuovo Coronavirus: una 68enne di Domicella (Av), un 73enne di Montella (Av) e un 77enne di Solofra (Av). La donna era ricoverata dal 4 novembre in gravi condizioni in terapia intensiva. Il 73enne era ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dal 20 novembre e il 19 novembre era entrato in terapia intensiva. Il 77enne era ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dal 19 novembre; le sue condizioni si sono aggravate e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri, nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 81enne di Montoro (Av). L’uomo, positivo al nuovo, era ricoverato in terapia subintensiva dal 23 novembre. Sono deceduti questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital, tre pazienti positivi al nuovo: una 68enne di Domicella (Av), un 73enne di Montella (Av) e un 77enne di Solofra (Av). La donna era ricoverata dal 4 novembre in gravi condizioni in terapia intensiva. Il 73enne era ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dal 20 novembre e il 19 novembre era entrato in terapia intensiva. Il 77enne era ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dal 19 novembre; le sue condizioni si sono aggravate e ...

zazoomblog : Coronavirus quattro vittime in Irpinia in meno di ventiquattro ore - #Coronavirus #quattro #vittime - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Coronavirus: abbiamo chiesto a quattro esperti di spiegarci dove la Toscana ha sbagliato e cosa deve fare per non dover ri… - CDNewsCalabria : Coronavirus Paola, in ospedale arrivati i quattro letti di terapia Intensiva - iltirreno : ?? Coronavirus: abbiamo chiesto a quattro esperti di spiegarci dove la Toscana ha sbagliato e cosa deve fare per non… - sardanews : Coronavirus: a Terralba otto contagiati e quattro guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quattro HTTP/1.1 Server Too Busy