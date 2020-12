Bruxelles | interrotto “sex party” | diplomatici e un parlamentare

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 dicembre 2020) Agenti di polizia hanno fatto irruzione in un appartamento difermando un "sex party" con 25 partecipanti, tra i quali un euro. Lo racconta oggi il Brussels Times. L'irruzione è avvenuta venerdì sera in Rue des Pierres, nel centro della capitale europea. La gran parte dei partecipanti erano uomini e sono stati multati per violazione delle misure anti-Covid. Erano presenti diversie un euro, che ha tentato di scappare, ma è stato fermato dall apolizia e interrogato. Sulla scena sono state trovate anche sostanze stupefacenti.