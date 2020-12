Uomini e Donne cambia jingle, Agostino Penna: “Mi dispiace. Ci deve essere qualche ragione, che mi sfugge” (Di lunedì 30 novembre 2020) Non è sfuggito al pubblico di Uomini e Donne il cambio dello storico jingle che accompagnava il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il motivo, diventato iconico, era stato ideato da Agostino Penna, che fino a qualche anno fa curava proprio le musiche di Uomini e Donne, e ora si dice dispiaciuto per il cambiamento. “La sigla che suonavo è entrata nella testa di tutti, è iconica, dura da 19 anni. È un po’ strano, in effetti. Magari aspettano di vedere la reazione del pubblico…Ci deve essere qualche ragione, che mi sfugge”, ha detto in un’intervista a Tv Blog” Un cambiamento che, se definitivo, potrebbe avere conseguenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Non è sfuggito al pubblico diil cambio dello storicoche accompagnava il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il motivo, diventato iconico, era stato ideato da, che fino aanno fa curava proprio le musiche di, e ora si dice dispiaciuto per ilmento. “La sigla che suonavo è entrata nella testa di tutti, è iconica, dura da 19 anni. È un po’ strano, in effetti. Magari aspettano di vedere la reazione del pubblico…Ci, che mi, ha detto in un’intervista a Tv Blog” Unmento che, se definitivo, potrebbe avere conseguenze ...

matteosalvinimi : Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordin… - trash_italiano : Serviva il cambio di jingle di Uomini e Donne per farmi capire davvero che nulla è per sempre. - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - b4squiatscrown : @hurricarmen @lotusvioletiris - con i quali si sentono più a loro agio, possibilmente perché non hanno capito che b… - batman81fox : @gipsylenu Non credo Elena è una delle notizie più belle per me! Metterei sempre più donne nei ruoli decisionali, v… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne HTTP/1.1 Server Too Busy