Un team di sole donne gestirà la comunicazione della Casa bianca

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nella sua prima intervista televisiva dalle elezioni del 3 novembre, Trump non ha cambiato registro, continuando a ripetere che non accetterà mai la sconfitta contro Joe Biden, e a lanciare accuse infondate di frode elettorale. «Non cambierò idea tra sei mesi – ha detto Trump in diretta telefonica su Fox News Channel – Ci sono stati enormi imbrogli qui». Nell'intervista il tycoon ha continuato a lamentarsi di quella che per lui è la prova lampante dell'ingiustizia subita: i risultati delle … Continua