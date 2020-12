Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “Fifa non mi paga i diritti. Voglio battere i 15 tapiri di Cassano” (Di lunedì 30 novembre 2020) Mediaset ha già pubblicato sul proprio sito la consegna del Tapiro d’Oro a Ibrahimovic. Il tutto per irridere lo svedese che aveva pubblicato un post contro FIFA ed EA Sports che non gli paga i diritti pe rla sua immagine sul videogioco. “Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole”. Ha commentato Zlatan Ibrahimovic, durante la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli, fuori dalla sede del Milan. “EA Sports sostiene di aver acquisito i diritti da FifPro e che FifPro rappresenti i giocatori – ha spiegato Ibrahimovic – ma noi non abbiamo firmato niente. Bisogna investigare”. Infine, quando Valerio Staffelli gli ha chiesto come stesse procedendo il recupero dall’infortunio, lo svedese ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Mediaset ha già pubblicato sul proprio sito la consegna del. Il tutto per irridere lo svedese che aveva pubblicato un post contro FIFA ed EA Sports che non glipe rla sua immagine sul videogioco. “Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole”. Ha commentato Zlatan, durante la consegna delda parte di Valerio Staffelli, fuori dalla sede del Milan. “EA Sports sostiene di aver acquisito ida FifPro e che FifPro rappresenti i giocatori – ha spiegato– ma noi non abbiamo firmato niente. Bisogna investigare”. Infine, quando Valerio Staffelli gli ha chiesto come stesse procedendo il recupero dall’infortunio, lo svedese ...

estornudoauto : RT @CorSport: Milan, Ibrahimovic riceve il Tapiro d'Oro: 'Ne voglio 15 come Cassano' - CorSport : Milan, Ibrahimovic riceve il Tapiro d'Oro: 'Ne voglio 15 come Cassano' - clikservernet : Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “Fifa non mi paga i diritti. Voglio battere i 15 tapiri di Cassano” - Noovyis : (Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “Fifa non mi paga i diritti. Voglio battere i 15 tapiri di Cassano”) Playhitmusic - - calciomercatoit : ??#Milan - Tapiro d'oro a #Ibrahimovic: 'Ora andrò ancora più veloce' -

Ultime Notizie dalla rete : Tapiro d’Oro HTTP/1.1 Server Too Busy