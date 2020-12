Striscia la Notizia: Ficarra e Picone lasciano dopo 15 anni. L’annuncio in diretta – Video (Di lunedì 30 novembre 2020) Ficarra e Picone Ficarra e Picone lasciano Striscia la Notizia dopo 15 anni. I due comici siciliani ne hanno dato annuncio – a sorpresa – nella puntata odierna del tg satirico di Canale5, del quali erano ormai diventati una delle coppie fisse di conduttori. “Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia, che però – dobbiamo annunciarvi – sarà anche l’ultimo anno nostro a Striscia. E non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile“ ha dichiarato Salvatore Ficarra durante la diretta. Poi, assieme al collega Valentino Picone, il comico ha aggiunto: “Ringraziamo questa famiglia, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 novembre 2020)la15. I due comici siciliani ne hanno dato annuncio – a sorpresa – nella puntata odierna del tg satirico di Canale5, del quali erano ormai diventati una delle coppie fisse di conduttori. “Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di, che però – dobbiamo annunciarvi – sarà anche l’ultimo anno nostro a. E non vi nascondiamo che15e 17 edizioni non è facile“ ha dichiarato Salvatoredurante la. Poi, assieme al collega Valentino, il comico ha aggiunto: “Ringraziamo questa famiglia, ...

