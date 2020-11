Segno fortunato della settimana: Ariete (Di lunedì 30 novembre 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2020 sarà ricca di novità per un Segno zodiacale in particolare: Ariete. AMORE ???? Cari amici dell’Ariete, questa sì che è un’entrata gloriosa nel mese di dicembre! I pianeti sterzano vivacemente verso il vostro cielo, e i protagonisti assoluti sono Marte e Sole. Tutta questa incredibile energia darà i suoi frutti anche in campo sentimentale: se non avete mai fatto una grande dichiarazione d’amore, questa sarà la settimana giusta per sperimentare. LAVORO ????? Marte e Sole nel Segno sono alleati invincibili. Dove tenevate nascosta tutta quest’energia? Se qualche collega vi ha accusati di battere la fiacca, ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) Anche questavedremo qualezodiacale sarà il più. Ladal 30 novembre al 6 dicembre 2020 sarà ricca di novità per unzodiacale in particolare:. AMORE ???? Cari amici dell’, questa sì che è un’entrata gloriosa nel mese di dicembre! I pianeti sterzano vivacemente verso il vostro cielo, e i protagonisti assoluti sono Marte e Sole. Tutta questa incredibile energia darà i suoi frutti anche in campo sentimentale: se non avete mai fatto una grande dichiarazione d’amore, questa sarà lagiusta per sperimentare. LAVORO ????? Marte e Sole nelsono alleati invincibili. Dove tenevate nascosta tutta quest’energia? Se qualche collega vi ha accusati di battere la fiacca, ...

